البرلمان يعقد جلسته رقم 18

2020/10/29 | 01:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفتتح النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي أعـمـال الجلســـــة رقم (١٨).

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