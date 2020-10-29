الكعبي يدين تصرف نائب تونسي اساء الى الاف الضحايا والشهداء العراقيين

2020/10/29 | 01:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ادان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، تصرف احد اعضاء مجلس النواب التونسي بعد نشره مقطع فيديو يطالب فيه بقراءة سورة الفاتحة على عزة الدوري.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “الكعبي ادان تصرف احد اعضاء مجلس النواب التونسي بعد نشره مقطع فيديو يطالب فيه بقراءة سورة الفاتحة على المقبور عزة الدوري الهارب من العدالة والمتورط بقتل الالالف من ابناء الشعب العراقي ابان فترة حكم نظام البعث المجرم”.

وطالب الكعبي اتحاد البرلمانات العربية والبرلمان التونسي، “بادانة هذا التصرف من النائب التونسي الذي يسيء الى الاف الضحايا والشهداء من الشعب العراقي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”، داعيا وزارة الخارجية الى ارسال رسالة استنكار الى الممثلية التونسية في العراق”.

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