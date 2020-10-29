2020/10/29 | 01:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … حذر وزير الصحة التركي من زيادة معدلات الوفاة بداخل الاراضي التركية بسبب فيروس كورونا، فيما حذر بشأن زيادة أسبوعية بنسبة 62 في المائة في عدد الحالات بمدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظا بالسكان.



قال وزير الصحة التركي خلال مؤتمر صحفي ان عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ اكثر من 10027 حالة بسبب فيروس كورونا.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تسجل اكثر من 10 الاف وفاة بفيروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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