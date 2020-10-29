2020/10/29 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استئناف التنقيب في مقابر جماعية لضحايا داعش بغداد- عبدالحسين غزال اندفع الى الواجهة بسرعة الوضع الامني السيء في اجزاء من محافظة ديالى المحاذية لايران ، بعد اغتيال شيخ في الخيانية في قضاء المقدادية وسبق ذلك تعرضت نفذها تنظيم داعش الذي عاد ينشط في المناطق المتروكة والخالية بين ديالى واجزاء من.
صلاح الدين وكركوك. وعقد البرلمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع برلماني وحكومي حول الوضع الأمني في ديالى بعد اغتيال شيخ عشيرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صلاح الدين وكركوك. وعقد البرلمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع برلماني وحكومي حول الوضع الأمني في ديالى بعد اغتيال شيخ عشيرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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