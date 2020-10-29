اجتماع‭ ‬برلماني‭ ‬وحكومي‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني في‭ ‬ديالى‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬شيخ‭ ‬عشيرة‭ ‬

2020/10/29 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف‭ ‬التنقيب‭ ‬في‭ ‬مقابر‭ ‬جماعية‭ ‬لضحايا‭ ‬داعش بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال اندفع‭ ‬الى‭ ‬الواجهة‭ ‬بسرعة‭ ‬الوضع‭ ‬الامني‭ ‬السيء‭ ‬في‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬ديالى‭ ‬المحاذية‭ ‬لايران‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬شيخ‭ ‬في‭ ‬الخيانية‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬المقدادية‭ ‬وسبق‭ ‬ذلك‭ ‬تعرضت‭ ‬نفذها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬ينشط‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتروكة‭ ‬والخالية‭ ‬بين‭ ‬ديالى‭ ‬واجزاء‭ ‬من‭.‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬وكركوك‭.‬ وعقد‭ ‬البرلمان‭ […]

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