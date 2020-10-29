الاعلام .. الترهل وانتاجية المنافسة

2020/10/29 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام نبقى هنا في اطار تطوير ادارات الدولة، وفي مسألة دمج المؤسسات والاستغناء عن بعضها أو الغاء بعض الحقائب الوزارية وتوزيع اختصاصاتها.الاختزال والغاء العناوين ليس دائماً له نصيب من النجاح حين تكون البدائل شبيهة ولا تختلف سوى بالعناوين.حين قام الامريكان باحتلال العراق وتسليم الحكم للاحزاب الحالية، كانت في عيونهم جميعا عقدة اسمها […]

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