إردوغان يندّد برسم كاريكاتوري استهدفه في مجلة شارلي إيبدو

2020/10/29 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬انتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬بشدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬كاريكاتوري‭ ‬نشرته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬شارلي‭ ‬إيبدو‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬الساخرة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬حقير‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬أوغاد‮»‬‭.‬ وتعهد‭ ‬مكتبه‭ ‬باتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬‮«‬قضائية‭ ‬ودبلوماسية‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يحددها‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬غلاف‭ ‬العدد‭ ‬الأخير‭ ‬للمجلة‭ ‬الذي‭ ‬يُظهر‭ ‬رسماً‭ ‬كاريكاتورياً‭ ‬لإردوغان‭ ‬يرتدي‭ ‬ملابس‭ ‬داخلية‭ ‬ويمسك‭ ‬بيده‭ ‬علبة‭ ‬بيرة،‭ […]

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