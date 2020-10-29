2020/10/29 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات منظمة أميركية غير حزبية بأن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، حصل على تبرعات بقيمة 74 مليون دولار من العاملين في الأوراق المالية والاستثمارات في وول ستريت لدعم مساعيه للوصول إلى البيت الأبيض، وهو رقم أعلى بكثير مما حصل عليه منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن أم ترامب.. من جمع تبرعات أكثر من وول ستريت؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن أم ترامب.. من جمع تبرعات أكثر من وول ستريت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).