2020/10/29 | 01:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أسدل الستار، مساء الأربعاء، على منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تحقيق عدة نتائج مثيرة.



ونستعرض لكم في الآتي نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وترتيب المجموعات بعدها.



نتائج المجموعة الخامسة: كراسنودار 0 × تشيلسي 4 إشبيلية 1 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري أبطال أوروبا..



تعرف على نتائج الأربعاء وكالة الصحافة المستقلة.

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