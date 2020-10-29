2020/10/29 | 01:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … قد تكون الفترة الحالية هي الأصعب على الاطلاق لسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي، إذ بدأت الليرة تتهاوى بشكل مفاجئ وغير متوقع أمام الدولار الأمريكي.



الارتفاع المفاجئ للدولار امام الليرة التركية لم يكن متوقعا حيث خسرت الليرة التركية ما نسبته 2% خلال اليومين الماضيين فقط.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع مفاجئ بسعر الدولار مقابل الليرة التركية وكالة الصحافة المستقلة.

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