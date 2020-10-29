2020/10/29 | 01:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت الفنانة التونسية الشابة سارة حناشي، الجدل حولها وتصدرت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام القليلة الماضية ، بسبب إطلالتها التى وصفها البعض بأنها “الأجرأ” بمهرجان الجونة في دورته الرابعة المقام حاليا على ساحل البحر الأحمر بمدينة الغردقة.



واختارت سارة الظهور بإطلالة مثيرة ومختلفة ، حيث ظهرت مرتدية كاش مايوه فى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



للمرة الثانية..



الفنانة التونسية سارة حناشي بإطلالة جريئة فى مهرجان الجونة وكالة الصحافة المستقلة.

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