2020/10/29 | 01:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، سبب إرتدئها ملابس جريئة ، وخاصة بعد تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي ، أمس ، بعدما إرتدت فستان قصير شفاف يشبه المايوه ، أثناء تواجدها فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.



وتحدثت الفنانة خلال لقائها مع برنامج “Trending” عن إطلالاتها المثيرة بشكل عام، قائلة:” بحب أزياء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



رانيا يوسف توجه رسالة قاسية لمنتقدي ملابسها بمهرجان الجونة وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. رانيا يوسف توجه رسالة قاسية لمنتقدي ملابسها بمهرجان الجونة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. رانيا يوسف توجه رسالة قاسية لمنتقدي ملابسها بمهرجان الجونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).