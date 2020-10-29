حضور كاتانيتش وتألق المنصوري الأبرز بإنطلاقة الدوري الممتاز

2020/10/29 | 01:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أسدل الستار على الجولة الأولى من الدوري الممتاز والأهم في تلك الجولة هو انطلاق المنافسات بقوة، بعد أن عطّل فيروس كورونا الحياة الكروية لمدة 8 أشهر.

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