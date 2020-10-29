2020/10/29 | 02:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … قال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء العراقي احمد ملا طلال ان الانخفاض الذي تشهده إيرادات كانت غير كافية لتسديد رواتب الموظفين.



حيث نشر ملا طلال توضيحا في تغريدة نشرها على موقع تويتر قال فيه أن ” انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كافٍ لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى” و أضاف ملا طلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق … إيرادات الدولة كانت غير كافية لتوزيع الرواتب وكالة الصحافة المستقلة.

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