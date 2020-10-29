البرازيل تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/10/29 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 28629 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و510 وفيات خلال اليوم الأخير.

وحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل نحو 5.5 مليون شخص، وحصيلة الضحايا 158 ألفا و456 شخصا حتى يوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

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