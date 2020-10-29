بأعلى مئذنة في العالم.. الجزائر تفتتح رسميا مسجدها

2020/10/29 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ليل الأربعاء، الافتتاح الرسمي لمسجد الجزائر الأعظم، بمناسبة إحياء ليلة المولد النبوي، وهو ثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

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