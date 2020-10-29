بالوثيقة.. مقترح توزيع الدوائر الانتخابية في كركوك الأقرب للتصويت

2020/10/29 | 02:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم” مقترح توزيع الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك الأقرب للتصويت في جلسة مجلس النواب.

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