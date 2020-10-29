أبل تهدد عرش غوغل بمحرك بحث جديد

2020/10/29 | 02:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سرعت "أبل" العمل على تطوير محرك بحث خاص بها، يسمح لصانع "آيفون" بتقديم بديل عن محرك "غوغل"، وفقما أورد تقرير لصحيفة "فايننشل تايمز"، الأربعاء.

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