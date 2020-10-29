2020/10/29 | 02:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الخميس، (29 تشرين أول 2020) على الشكل النهائي للدوائر الانتخابية في محافظة كركوك.



وتظهر الوثيقة وجود ثلاث دوائر انتخابية في المحافظة، وهو ذات عدد مقاعد النساء الثلاثة من أصل 12 نائباً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر الشكل النهائي للدوائر الانتخابية في محافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر الشكل النهائي للدوائر الانتخابية في محافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).