البرلمان يرفع جلسته الـ 18

2020/10/29 | 02:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفع مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الـ 18 الى اشعار اخر.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب رفع جلسته التي عقدت اليوم الخميس، الى اشعار اخر”.

وكان مجلس النواب عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ 18 برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب محمد الحلبوسي، والتي صوت فيها على الدوائر المتعددة في محافظة كركوك ضمن قانون الانتخابات.

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