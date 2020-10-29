2020/10/29 | 02:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك في جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك”.

وكان مجلس النواب عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ 18 برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي.

التالي

منذ 26 ثانية

البرلمان يرفع جلسته الـ 18

منذ 7 دقائق

بالوثيقة..



مقترح توزيع الدوائر الانتخابية في كركوك الأقرب للتصويت

منذ 58 دقيقة

الكعبي يدين تصرف نائب تونسي اساء الى الاف الضحايا والشهداء العراقيين

منذ ساعة واحدة

البرلمان يعقد جلسته الـ 18 برئاسة الكعبي

منذ 3 ساعات

مجلس النواب يرفع جلسته الـ 17

منذ 4 ساعات

مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية

منذ 4 ساعات

البرلمان يُصوت على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية

منذ 5 ساعات

الكعبي يوجه بأستضافة وزير المالية وثلاث مدراء عامين لمناقشة الورقة البيضاء والعجز المالي

منذ 5 ساعات

البرلمان يُصوت على مقترح قانون الضمان الصحي

منذ 5 ساعات

بالوثيقة..



نائب يجمع تواقيع لاعتماد نظام البديل في وزارة الدفاع

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُصوت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُصوت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).