البرلمان يصوت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك

2020/10/29 | 02:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افتتح النائب الاول لرئيـس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أعمال الجسة الثامنة عشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة.



وذكر الكعبي في بداية الجلسة أن "مجلس النواب يدين تصرف احد اعضاء مجلس النواب التونسي بعد نشره مقطع فديو يطالب فيه بقراءة سورة الفاتحة على (المقبور عزة الدوري) الهارب من العدالة والمتورط بقتل الالف من ابناء الشعب العراقي ابان فترة حكم نظام البعث المجرم، ويطالب اتحاد البرلمانات العربي والبرلمان التونسي ادانة التصرف من النائب التونسي الذي يسيء الى مشاعر الاف الضحايا والشهداء من الشعب العراقي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقة، وندعو وزارة الخارجية الى ارسال رسالة استنكار الى الممثلية التونسية في العراق".

وحصل "ناس"، فجر الخميس، (29 تشرين أول 2020) على الشكل النهائي للدوائر الانتخابية في محافظة كركوك.

وتظهر الوثيقة وجود ثلاث دوائر انتخابية في المحافظة، وهو ذات عدد مقاعد النساء الثلاثة من أصل 12 نائباً.

وصوت مجلس النواب على الدوائر الانتخابية للمحافظة بحضور 168 نائباً.



ورفع جلسته بعدها.

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