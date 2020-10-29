2020/10/29 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة 73240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، فيما ارتفع متوسط الحالات خلال الأيام السبعة الماضية 20 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه، بحسب تحليل جديد لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية استند إلى بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى "نقطة حرجة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى "نقطة حرجة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).