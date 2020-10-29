مجلس النواب يرفع جلسته بعد التصويت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك

2020/10/29 | 02:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، الخميس، على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك، بعدها رفع جلسته.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان ان "مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بحضور 168 نائباً".

واضافت ان "المجلس رفع جلسته الى اشعار اخر".

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