في غياب رونالدو.. برشلونة يطيح بيوفنتوس في تورينو

2020/10/29 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم برشلونة الاسباني قمته الاولى امام مضيفه يوفنتوس الايطالي في صالحه بثنائية نظيفة الاربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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