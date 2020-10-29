تُدار من الخارج.. تحذيرت من صفحات

2020/10/29 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير لموقع "نيوز غارد" الذي يراقب وسائل الإعلام من 40 صفحة على منصة فيسبوك قال إنها تنشر معلومات مضللة حول الانتخابات العامة الأميركية

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