2020/10/29 | 05:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ألغى وزير الداخلية الأربعاء، مديرية الشؤون الداخلية والأمن، بعد كشف تورط ضابط برتبة لواء بقضية فساد.



وقال مصدر في حديث لإحدى الوكالات إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي ألغي شعب مديرية امن الافراد (الشؤون الداخلية والأمن) في وكالة الاستخبارات بعد ثبوت تورط ضابط برتبة لواء في مديرية امن الافراد بمظاهر واشكال الفساد”.



وأوضح المصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تورط ضابط كبير بالفساد..



وزير الداخلية يلغي مديرية كاملة من ملاك الوزارة وكالة الصحافة المستقلة.

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