جامعة عراقية تمنح اول شهادة ماجستير لطالب اجنبي

2020/10/29 | 05:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اعلنت جامعة الكوفة، عن منح اول شهادة ماجستير لطالب اجنبي حملت عنوان “نهج الامم المتحدة لمنع الانتشار النووي في الالفية الثالثة”.



واستقبل رئيس الجامعة ياسر لفتة الطالب السنغالي “شيخنا أنجاي”، ودعاه الى نشر مشاهداته حول حضارة وادي الرافدين وطريقة تعامل العراقيين مع ضيوفهم، مشددا على ترجمة الرسالة الى اللغة الفرنسية التي يتحدث بها […]

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