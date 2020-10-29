2020/10/29 | 05:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشفت الفنانة السورية نسرين طافش في مقابلة مع برنامج “انسايدر بالعربي” مهرجان الجونة السينمائي، أنها تتمنى أن تنجب توأما، وأنها ستفاجئ الجمهور بأخبار جميلة في الفترة المُقبلة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة حمل نسرين طافش قبل الزواج وكالة الصحافة المستقلة.

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