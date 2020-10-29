كورونا.. نتائج

2020/10/29 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "ريجينيرون"، التي قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الفضل في شفائه من كوفيد-19 يعود لدواء تجريبي لها، إن هذا العقار أظهر نتائج إيجابية على عدد من المرضى

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