2020/10/29 | 05:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- كشفت طاهية خبيرة عن الأخطاء الشائعة التي ترتكبها ربات المنازل في تحضير وصفات الطعام وكيفية تجنب ارتكابها في المطبخ.



هيلين تزوغاناتوس مؤلفة كتاب Easy Glut Free تقول إنها اكتشفت مجموعة من الأخطاء وحيل الطبخ من خلال خبرها في العمل كطاهية، وتتمنى لو أخبرها أحد بها عندما كانت تحضّر الطعام في منزلها.



في ما يلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهم الأخطاء الكارثية التي تفسد وصفات الطعام وكالة الصحافة المستقلة.

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