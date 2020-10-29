احمد السقا مدافعا عن زوجته: مش كل الناس بتفهم

2020/10/29 | 05:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- دافع الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير، بعد استمرار حملة السخرية من إطلالتها بحفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مؤكدا أن ملابس زوجته واكبت أحدث خطوط الموضة، ولكن “مش كل الناس بتفهم”، ووجه رسالة قوية إلى الساخرين منها مؤكدا أن دعمه لزوجته لن يتوقف، بينما أبدت مها دهشتها من الحملة الموجهة […]

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