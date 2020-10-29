سبب قد يدفع الاردن للتوجه نحو الحظر

2020/10/29 | 05:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة، فراس الهواري، إن الأردن حقق درجة التكاثر للفايروس بنسبة بلغت أكثر من 1.5 بالمئة.



وأضاف الهواري، أن ذلك يُدخل الأردن في مرحلة الانتشار المجتمعي، وفقا لقناة المملكة.



وأوضح أن الأردن حقق أيضا أعلى من 5% من نسب الفحوص الإيجابية التي ظهرت للكشف عن الفيروس.



واعتبر […]

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