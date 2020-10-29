ترامب: الصين ستمتلك أميركا إذا فاز بايدن

2020/10/29 | 05:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين “ستمتلك” الولايات المتحدة إذا فاز غريمه الديمقراطي، جو بايدن، متهما الأخير بأنه “سياسي فاسد”.



وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: “جو بايدن سياسي فاسد.



إنه يريد إرسال وظائفكم إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني”.



وأضاف: “إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات […]

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