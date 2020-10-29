بريطانيا تقف إلى جانب فرنسا في الإساءة للنبي

2020/10/29 | 05:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن “التضامن” مع فرنسا، التي تواجه غضبا إسلاميا إزاء تورطها الرسمي بقضية الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



ودعا “راب” الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” للوقوف معا “دفاعا عن قيم التسامح وحرية التعبير”، في انتقاد غير مباشر لتركيا، العضو في الحلف.



وكان الرئيس […]

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