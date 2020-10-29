2020/10/29 | 05:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- من اجل انقاص الوزن يوصي الاطباء وخبراء التغذية باعتماد نظام غذائي صحي يخلو من الدهون الضارة ومن السكر ويقوم على شرب كمية كافية من الماء يومياً وعلى ممارسة التمارين الرياضية.



وفي المقابل يرى بعض الاختصاصيين انه يمكن اتباع برامج حمية لمدة قصيرة من اجل استعادة الرشاقة في وقت قياسي.



ولهذا من المفيد مثلاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طريقة انقاص الوزن ونتيجة سريعة في 3 ايام وكالة الصحافة المستقلة.

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