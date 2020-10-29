2020/10/29 | 05:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /-يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.



واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المولد النبوي..



ماذا حدث لـ إيوان كسرى يوم ميلاد الرسول؟ وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المولد النبوي.. ماذا حدث لـ إيوان كسرى يوم ميلاد الرسول؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المولد النبوي.. ماذا حدث لـ إيوان كسرى يوم ميلاد الرسول؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).