تقرير يستبعد تدخل المحكمة العليا لحسم نتيجة الانتخابات الأميركية

2020/10/29 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد تقرير لصحيفة الغارديان تدخل المحكمة العليا بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية.

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