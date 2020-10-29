2020/10/29 | 05:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- عثر فريق WABetaInfo، في أحدث إصدار تجريبي لواتساب WhatsApp على هواتف أندرويد، على تحديث جديد في قائمة الإعدادات على صفحة جديدة الشكل تم فيه استبدال قفل بصمة الإصبع Fingerprint، الموجود في الإصدارات الحالية من التطبيق بـ Biometric Lock.



ووفقا لما ذكرته صحيفة “express” البريطانية، يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة، تتيح لمستخدمي هواتف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طريقة تأمين دردشات واتساب على هواتف أندرويد بـ بصمة الوجه Face ID وكالة الصحافة المستقلة.

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