أمريكا تحذر رعاياها في الخليج من هجمات إرهابية محتملة

2020/10/29 | 05:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- وجهت السفارة الأمريكية لدى الإمارات تحذيرا شديدا للأمريكيين من احتمال استهداف جماعات إرهابية لهم في بلدان الخليج.



وقالت السفارة الأمريكية إن وزارة الخارجية لا تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد العالمي للإرهاب، بما في ذلك احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد مواطني الولايات المتحدة ومصالحها في الخليج وشبه الجزيرة العربية.



وأضافت أن “المنظمات الإرهابية تواصل […]

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