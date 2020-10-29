2020/10/29 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترض سلاح الجو الأميركي طائرة مجهولة حلقت بالقرب من تجمع للرئيس ترامب في ولاية أريزونا، يوم الأربعاء، حسب فوكس نيوز.

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