تحيل للمعارك في قره باغ: أذربيجان تملك أسلحة متطورة لكن الشتاء قادم

2020/10/29 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة فاينانشال تايمز الضوء إن التفوق العسكري الذي تتمتع به أذربيجان مقارنة بأرمنيا هو أحد أسباب انهيار وقف إطلاق النار المتكرر، في إقليم ناغورنو قره باغ، الذي يشهد قتالا داميا بين الجانبين، منذ 27 سبتمبر الماضي

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