حظر التجوال في فيلادلفيا بعد احتجاجات دامية على مقتل شاب أسود

2020/10/29 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا حظر التجول، الأربعاء، بعد أيام متتالية من الاحتجاجات العنيفة على مقتل رجل أسود على يد الشرطة، بحسب موقع أن بي آر.

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