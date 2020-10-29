عندما تبحث عن دفاتر عتيقة - نادية خلوف

2020/10/29 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لا نامت أعين الثوار من الطراز العظيم ! عظيمون في الحبّ و الثورة و الحرب.



عليك أن تتصعلك على أبوابهم كي يقبلوك ضمن الثّلة حتى لو كانت أبوابهم فيسبوكية .تقرأ منشوراتهم تعتقد أنهم من أصل سويسري حيث لم يعد يشغلهم شيء سوى البحث عن السّلم المكلّل بالورود في سورية المهدّمة ، و التي أصبح فيها القتل أسلوب حياة .



هم لم يجرّبوا الجوع.



ثوريون يصلحون لكل زمان ومكان ، حجتهم في يدهم وهم يمرون فوق السّراط المستق ......





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