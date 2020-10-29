الجذور الفكريه للتنظيمات الارهابيه - عبد الفتاح علي رضا

2020/10/29 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الفتاح_علي_رضا لقد أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي مكرون الأخيرة والتي قال فيها أن الأسلام في أزمة ردود أفعال أنفعالية من قبل المسلمين وفي مقدمتهم شيخ ألأزهر وعددا من من رؤساء بعض الدول الأسلاميه مثل أردوغان .ان سبب تصريح مكرون هو حادثة ذبح ألمدرس ألفرنسي على يد أرهابي مسلم من ألشيشان .وكالعادة كرر غالبية ألمسلمين ألقول أن ما قام به هذا الأرهابي لا علاقة له بالأسلام ألذي هو دين محبة وتسامح .فهل حقا أن ألأسلام هو د ......





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