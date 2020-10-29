2020/10/29 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نشيد أهل المدينة المنورة باستقبال النبي محمد قبل 1442 عاما، وذلك في رد على ضجة الروسم التي اعتبرت "مسيئة" للنبي محمد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في رده على “الإساءة” للنبي محمد … أردوغان ينشد “طلع البدر علينا”.



فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

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