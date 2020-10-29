رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.. الكنديون مازالوا مرحبين باللاجئين

2020/10/29 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن فيروس كورونا المستجد، أدى لرفع نسبة البطالة في كندا مع بقاء الملايين من المواطنين دون وظائف، إلا أن دراسة جديدة أثبتت أن الكنديين لا يزالوا يرحبون باللاجئين.

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