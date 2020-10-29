دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يصعق يوفنتوس الإيطالي في عقر داره

2020/10/29 | 08:17 - المصدر: NRT عربية

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ميسي خلال مباراة الأمس

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حقق نادي برشلونة الاسباني فوزا ثمينا على ملعب "أليانز ستاديوم"، حيث تفوق على يوفنتوس، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الأول في المباراة التي جرت مساء أمس الأربعاء، 28 تشرين الأول 2020، بالدقيقة 14، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة (90+1).

وبهذا الفوز رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 6 نقاط (العلامة الكاملة) في صدارة المجموعة السابعة، وتجمد رصيد اليوفي في مقعد الوصافة عند 3 نقاط.

واستعاد برشلونة بهذا الفوز عافيته، بعدما خسر أمام غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو مطلع هذا الأسبوع، ومن قبله تلقى خسارة على يد خيتافي ضمن منافسات الليجا.





وفي مباراة أخرى سحق مانشستر يونايتد الإنكليزي ضيفه لايبزيج الألماني بخماسية نظيفة، مساء أمس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل خماسية مانشستر يونايتد، ماسون جرينوود (21) وماركوس راشفورد "هاتريك" في الدقائق 76 و78 و(90+2)، وأنتوني مارسيال (87).

وبتلك النتيجة، حافظ مانشستر يونايتد على صدارة المجموعة الثامنة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث.

ر.إ

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