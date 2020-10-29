بعد تصويت البرلمان عليها فجر اليوم.. الشكل النهائي للدوائر الانتخابية في كركوك (وثيقة)

2020/10/29 | 08:17 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

صوت مجلس النواب، فجر الخميس، على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك، ورفع بعد ذلك جلسته الى اشعار آخر.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان اليوم 29 تشرين الأول 2020، ان الجلسة رقم 18 عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 168 نائبا، حيث جرى خلالها التصويت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك، ثم تم رفع الجلسة.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي قد افتتح أمس الأربعاء، جدول اعمال الجلسة رقم (17) بحضور 181 نائبا.

جدير بالذكر ان الشكل النهائي للدوائر الانتخابية في محافظة كركوك يظهر وجود ثلاث دوائر انتخابية في المحافظة، وهو ذات عدد مقاعد النساء الثلاثة من أصل 12 نائبا.

ر.إ

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