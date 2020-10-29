2020/10/29 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت محكمة في هونغ كونغ الخميس، إلى ناشط شاب، يبلغ من العمر 19 عاماً، تهمة "الانفصال"، ليصبح بذلك أول شخصية سياسية معروفة تتم ملاحقتها أمام القضاء بموجب قانون الأمن القومي الجديد، الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمره 19 عاما.. محاكمة أول ناشط في هونغ كونغ بقانون الأمن الوطني الجديد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمره 19 عاما.. محاكمة أول ناشط في هونغ كونغ بقانون الأمن الوطني الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).