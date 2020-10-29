2020/10/29 | 08:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … لا زالت الليرة التركية تعاني من انخفاض مستمر بسعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجلت اليوم اسوء انخفاض لها على الاطلاق هذا العام. بعد ان عبرت حاجز 800 ليرة تركية مقابل مئة دولار امريكي استمرت الليرة التركية بعدها بالهبوط اكثر فاكثر حتى وصلت اسوء المستويات لها.



اليوم سجلت سعر صرف بلغ 830 ليرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية 8.30 وكالة الصحافة المستقلة.

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